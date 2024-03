Danielzinho chega em 16º lugar na Meia Maratona de Lisboa

A Meia Maratona de Lisboa terminou com o título de etíope Dinkalem Ayele, cruzando a linha de chegada com 1h00min36s. O queniano Dominic Kiptarus e o alemão Amanal Petros completaram o pódio masculino. Entre as mulheres, Brigid Kosgei, do Quênia, se sagrou campeã. As etíopes Bosena Mulatie e Tigist Menigstu chegaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.