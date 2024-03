Carolina Meligeni vence o primeiro torneio na temporada 2024

A tenista paulista Carolina Meligeni Alves, 310ª no ranking da WTA, conquistou o título do ITF W15 de São João da Boa Vista, etapa inicial do Circuito Feminino Future de Tênis, neste domingo (17), na Sociedade Esportiva Sanjoanense, em São João da Boa Vista.

Para conquistar o primeiro título na temporada, Carolina Meligeni venceu, de virada, na final a argentina Julieta Estable, por 4/6, 6/1 6/3, após 2h43 de partida. Até a decisão, a paulista, principal favorita ao título, não havia perdido nem um set no torneio. "Estou muito feliz e emocionada. Ganhar no Brasil não tem preço, vou carregar São João com muito carinho para sempre comigo", disse Carolina Meligeni, que chegou ao sétimo título da carreira.