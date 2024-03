Brasil é campeão do Nations Cup de goalball

O Brasil usou o torneio para rodar o sexteto e se preparar para os Jogos Paralímpicos, o qual é o atual medalhista de ouro. André Dantas e Luciano, entretanto, não jogaram a final por conta de uma virose. Emerson começou o jogo como pivô e Leomon e Paulinho como alas. Ao fim do primeiro tempo, Parazinho entrou em quadra e permaneceu o restante da partida.

A conquista foi inédita na tão vitoriosa trajetória da seleção brasileira de goalball. Em 2022, na sua última participação no evento, o Brasil conquistou o bronze no feminino e ficou de fora do pódio com os homens.