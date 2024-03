Yago Mateus passará por cirurgia após fratura no rosto

Yago Mateus passará por cirurgia na na próxima terça-feira, dia 19, em Belgrado. O brasileiro sofreu fratura após cotovelada em partida da Euroliga na última quinta-feira (14) e teve lesão confirmada após exames de imagens. Desse modo, o tempo previsto de recuperação é de 10 a 15 dias.

A lesão ocorreu durante jogo do Estrela Vermelha contra o Maccabi, em partida válida pela Euroliga 2023/2024. O armador recebeu cotovelada involuntária do adversário e precisou sair de quadra. Yago permaneceu em observação nas primeiras horas depois do ocorrido, mas exames de imagens realizados na sexta-feira (15) indicaram um ponto de afundamento na parte frontal do crânio.

O procedimento está agendado para o dia 19 e será para reconstrução da região da fratura. A previsão inicial é de 10 a 15 dias de recuperação. Em seu retorno, o brasileiro vai precisará usar uma máscara de proteção por período determinado.