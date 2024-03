Wanna Brito bate recorde mundial na abertura do Circuito Nacional

A amapaense Wanna Brito estabeleceu um novo recorde mundial na primeira manhã de competição da etapa de abertura do Circuito Nacional Loterias Caixa de atletismo paralímpico, na disputa do arremesso de peso da classe F32. Ao todo, a competição reúne 359 atletas de todas as regiões do país - além de competidores da Argentina e do México e Argentina - neste final de semana, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo -SP.

Na prova, Wanna, que defende a FPA-AP, alcançou a marca de 7,85m, quebrando o recorde mundial nesta classe. A distância máxima anterior, que era de 7,83m, pertencia a russa Evgueniia Galaktionova e havia sido conquistada em agosto do ano passado. Além disso, Brito tinha como melhor resultado um 7,66m, batido no final de fevereiro. A categoria F32 é exclusiva para atletas com transtornos de movimento de alto grau em todo o tronco e em ambos os braços e pernas. Os competidores arremessam sentados e com uma das mãos apoiadas no equipamento.

"Estou trabalhando muito para que isso aconteça, estou muito feliz, este recorde é muito importante para mim e para quem trabalha comigo. Mas tenho certeza que posso fazer mais", disse a amapaense. "Eu sempre sonhei muito grande, sempre acreditei que poderia ir longe, que poderia chegar aqui e conquistar isso [recorde mundial], e eu trabalhei muito para esse sonho, que sempre foi muito alto, para concretizar tudo isso", celebrou Wanna.