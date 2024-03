Sesi vence e empata com Guarulhos na Superliga

Restando duas rodadas para o fim da primeira fase da Superliga Masculina de vôlei, a briga segue acirrada na tabela. Na parte de cima, os já classificados para os playoffs, Sesi Bauru e Vedacit Guarulhos, brigam pelo terceiro lugar. Essa disputa teve um capítulo importante neste sábado (16), em que o Sesi venceu o confronto direto por 3 sets a 1 (25/21, 25/22, 22/25 e 25/23).

A vitória do Sesi neste sábado fez as equipes empatarem na tabela com 38 pontos cada. O Guarulhos permanece com a terceira posição, pois leva uma mínima vantagem no set average: 1,47 contra 1,46. Tudo isso graças ao set vencido na Arena Paulo Skaf.

Na partida, Darlan foi protagonista. O oposto do Sesi e da Seleção Masculina de vôlei anotou incríveis 30 pontos no jogo, sendo que 7 deles vieram de saque. Outro destaque foi Lukas Bergmann. O irmão mais novo de Julia Bergmann derrubou 19 bolas na quadra do Guarulhos.