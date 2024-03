Sada Cruzeiro e Minas vencem na Superliga Masculina

Duas vitórias mineiras nesta sexta-feira na Superliga Masculina de vôlei. Em um duelo emocionante, o Sada Cruzeiro venceu Suzano por 3 a 2 (25/20, 24/26, 23/25, 25/15 e 15/11). Mais cedo, o Itambé Minas ganhou de virada do Azulim/Monte Carmelo por 3 a 1 (25/27, 25/23, 27/25 e 25/18).

O Sada Cruzeiro estava há doze jogos sem saber o que era perder um set na Superliga Masculina de vôlei. Mas a boa sequência do time mineiro foi quebrada nesta sexta-feira pelo Suzano. A equipe paulista precisava de um bom resultado no jogo para seguir sonhando com os playoffs. E foi isso que o time fez, com agressividade no saque e explorando os erros do adversário. Suanzo chegou a abrir 2 a 1 no jogo, garantindo pelo menos um ponto na classificação. Mas o Sada Cruzeiro conseguiu empatar a partida e ficou com a vitória após o tiebreak.

López foi o maior pontuador da partida, anotando 24 pontos para o Sada Cruzeiro. Já o melhor da partida foi o ponteiro Rodriguinho, que acabou levando o Troféu Viva Vôlei para casa.