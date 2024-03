Romboli/Zormann vencem bolivianos e são campeões em Santiago

Brasil no alto do pódio! Na decisão da chave de duplas do Challenger de Santiago, no Chile, os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Zormann superaram parceria boliviana e se sagraram campeões do torneio. Além disso, este foi o terceiro título de Challenger dos atletas do Brasil jogando juntos, após também terem conquistados as competições de San Benedetto e Todi, no ano passado.

Na final do evento, Romboli e Zormann bateram os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos pelo placar de 2 a 0 (7/6 e 6/4). Eles abriram o confronto com uma virada no tie-break, saindo de um 4 a 2 contra para um 7 a 5 a favor. Na sequência, a partida se manteve igual no segundo set, até os brasileiros conseguirem uma quebra no sétimo game. Assim, Fernando e Marcelo confirmaram os dois saques seguintes e confirmaram o título no Chile.

Gustavo Heide para na semifinal no simples

Na chave de simples do Challenger de Santiago, o brasileiro Gustavo Heide encerrou sua campanha na semifinal. Ele acabou eliminado pelo argentino Facundo Bagnis, que venceu a partida por 2 a 0 (6/4 e 7/6). Gustavo iniciou o primeiro set com um break e logo abriu 2 a 0. No entanto, mais tarde, o adversário sul-americano emplacou duas quebras e largou na frente. Logo depois, depois de um break para cada lado, Bagnis venceu por 7 a 1 no tie-break e sacramentou sua vitória.