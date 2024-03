Pepê e Murillo vão à semi do Pan de caiaque cross

As semifinais e finais do Pan-Americano de Caiaque Cross estão marcadas para este domingo. Tanto as provas femininas quanto as masculinas começam a partir das 10h (horário de Brasília). Ouro no júnior Além das classificações, o Brasil também subiu ao pódio no Pan-Americano de Caiaque Cross. Na categoria júnior feminina, Milena Sofia faturou o título em uma final só com brasileiras. Em seguida, Anna Clara de Moraes e Micaelly de Godói ficaram com a prata e o bronze. No masculino, Natan Silva chegou em primeiro, mas acabou com o bronze por conta de uma punição. O ouro terminou nas mãos do chileno Felix Corvalan, enquanto Davi Santhiago levou a prata.