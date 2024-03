Márcio Gaudie/Pedro e Larissa/Neide vencem o Aberto do Recife

Quem também teve uma campanha invicta no Recife foram o carioca Márcio Gaudie e o paraibano Pedro. Eles venceram três dos cinco jogos que fizeram com muita emoção, após o tie-break. Na final, no entanto, despacharam os catarinenses Nicolas/Bruno em sets direto, com parciais de 21/19 e 21/17. O bronze da disputa ficou com Lipe/Romildo, que derrotou Cadu/Saymon por 2 a 0 (21/19 e 21/17).

Vaga no Top 16 de Saquarema

Com as conquistas, Talita/Neide e Márcio Gaudie/Pedro garantiram vagas no Top 16 da próxima etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que acontecerá em Saquarema, no Rio de Janeiro, que acontecerá entre 03 e 07 de abril. O Top 16 reúne as principais duplas brasileiras da atualidade. No Recife, as finais do torneio acontecerão neste domingo (17).