Guilherme Toldo fica perto de vaga olímpica em Washington

Guilherme Toldo está no quadro principal do Grand Prix de Washington de florete. Principal atleta brasileiro da arma venceu jogo contra israelense para furar a chave preliminar. A classificação lhe deixa perto de conquistar a vaga olímpica via ranking, já que o torneio é o último válido para Paris-2024. Outros brasileiros também jogaram na capital do Estados Unidos, mas não avançaram.

A vaga para o quadro principal veio no confronto contra o israelense Ori Finsterbush. Principal floretista do Brasil, Toldo avançou para o quadro 32 com o placar de 15 a 9. Na primeira rodada, o brasileiro vai encarar o norte-americano Nick Itkin.

O resultado lhe deixa bem perto de garantir a vaga olímpica. Isto porque seu principal rival no ranking, o mexicano Diego Cervantes, caiu nas poules. Dessa forma, agora só resta o chileno Leopoldo Alarcon, que também entrou no quadro principal. Para ultrapassar Guilherme Toldo no ranking, Alarcon precisa chegar nas semifinais do torneio.