Fluminense vence Atlético na estreia do Brasileirão Feminino

Jogadora desmaia em campo

Apesar da alegria da vitória, um fato negativo aconteceu na partida. Aos 25 minutos do segundo tempo, a atacante atleticana Pimentinha pareceu sofrer uma queda de pressão e desmaiou em campo. Ela rapidamente sofreu atendimento médico e saiu do Estádio Luso-Brasileiro em uma ambulância. A partida ficou paralisada por 5 minutos. O Atlético Mineiro informou que a atleta está bem.

A atacante Nayra Pimentinha, que passou mal durante a partida desta tarde no Rio, foi levada ao hospital para atendimento médico e está bem. A atleta está acompanhada da dr. Andrezza Mendes e aguarda o resultado de alguns exames para a liberação.



Boa recuperação, Pimentinha! — Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) March 16, 2024

Empates

Além de Fluminense e Atlético Mineiro, a tarde de sábado do Brasileirão Feminino ainda contou com outros dois jogos. No Estádio Gregorão, o América-MG arrancou o empate em 1 a 1 contra o Internacional. Em Santa Catarina, Avaí Kindermann e Red Bull Bragantino fizeram um duelo movimentado, que terminou empatado em 3 a 3.