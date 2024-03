Finalista no Recife, Vinicius se posiciona sobre caso de homofobia

O jogador Vinicius Freitas se posicionou sobre o episódio de homofobia sofrido por Anderson Melo durante a segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que acontece no Recife, em Pernambuco. Finalista do Top 16 ao lado de Heitor Frank, o capixaba, que é gay, falou com o Olimpíada Todo Dia na tarde deste sábado (16) e desabafou sobre o caso, que envolve um de seus "grandes amigos".

"Deus é tão justo que ele me deu a oportunidade de falar exatamente no mesmo lugar que ele foi vítima de um crime de homofobia. Fiquei com o coração dilacerado quando fiquei sabendo. Se fosse qualquer um, me afetaria da mesma forma. Sendo um grande amigo meu, isso me machuca ainda mais. Eu, sinceramente, não sei qual seria a minha postura se estivesse presente na hora. Mas daquele jeito não iria ficar", disse Vinicius.

O que aconteceu?

Há dois dias, o carioca Anderson Melo sofreu ataques homofóbicos durante sua partida de estreia no Aberto do Recife. Jogando ao lado do goiano Lyan, ele enfrentava a dupla formada pelo amazonense Luizão e o pernambucano Fabiano. Durante todo o jogo, um grupo de torcedores, que estava atrás da quadra, proferiu expressões discriminatórias contra Anderson, xingando-o de "bicha" e que "usa calcinha".