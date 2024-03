Com time misto, Minas derrota o São Caetano pela Superliga

O roteiro se repetiu na parcial seguinte e a equipe minastenista seguiu impondo um ritmo de jogo muito intenso. Rapidamente, elas colocaram oito pontos de frente, quando o placar anotava 13 a 5. Depois de abrir mais de 10 de vantagem, o Minas viu o São Caetano reagir, mas conseguiu sacramentar o seu triunfo com um 25 a 18. Diferente dos sets anteriores, as paulistas permaneceram próximas da liderança do marcador até o terço final. Porém, as mandantes voltaram a dominar e concluíram um triunfo com mais um 25 a 18.

No outro confronto válido pela Superliga Feminina neste sábado (16), o Sesi Bauru venceu o Unilife Maringá por 3 a 0 (25/14, 25/21 e 25/16). Assim, com o resultado, a equipe paulista se consolidou na quinta colocação da liga nacional e abriu distância para o Fluminense, atual sexto lugar. Por outro lado, as paranaenses se encontram na oitava posição e podem perder o posto para o Brasília. O time da capital federal joga na segunda-feira (18), às 19h30, contra o Tricolor Carioca.