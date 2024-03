Brasil vence e segue invicto no Sul-Americano sub-17 feminino

O Sula sub-17 feminino Reunindo todos os países da Conmebol, o Campeonato Sul-Americano sub-17 feminino de futebol é dividido em dois grupos de cinco equipes cada na primeira fase. Em jogos diretos dentro da chave, as duas seleções com mais pontos avançam para o quadrangular final. Nele, mais uma vez todo mundo se enfrenta e o título fica com quem somar mais pontos. Além disso, a competição serve de qualificatória para a Copa do Mundo da categoria.