Brasil é líder de grupo e avança na Nations Cup de goalball

A Seleção Brasileira masculina de goalball está na semifinal da Nations Cup, torneio realizado em Berlim, na Alemanha. A equipe se classificou neste sábado (16) ao encerrar a fase de grupos com mais três vitórias. O adversário na briga por uma vaga na decisão ainda não foi definido.

O Brasil garantiu a liderança do grupo A com vitórias diante de Polônia, Suécia e Japão. Os dois primeiros jogos deste sábado terminaram em "game". Isso acontece quando um time abre dez gols de diferença sobre o outro. Contra os poloneses acabou em 15 a 15, enquanto os suecos tomaram de 12 a 2. Por outro lado, os japoneses dificultaram e o triunfo veio com 13 a 12.

"De qualquer forma, a semifinal será contra times desafiadores, ou Ucrânia ou Coreia do Sul. E viemos aqui para isso. A preferência seria por enfrentar os dois, um na semi e o outro na decisão. Acho difícil, acredito que o Japão será um dos finalistas", aposta o técnico do Brasil, Jônatas Castro.