André/George vão à 1ª final do Circuito Brasileiro na temporada

Talita/Taiana e Thamela/Elize fazem final em Recife

As disputas deste sábado (16) também definiram a final feminina da segunda etapa do Circuito Brasileiro. De um lado, Talita e Taiana passaram pelas quartas de final ao eliminar a dupla Andrezza/Thati (parciais de 21/11, 19/21 e 15/11). Logo depois, no confronto válido pela semifinal, a jogadora Vic sentiu uma lesão no dedo e teve que abandonar o torneio logo no início primeiro set, ao lado da sua parceira Tainá. Assim, Talita/Taiana seguiram para a decisão do evento.

Suas adversárias serão Thamela e Elize, ambas do Espírito Santo. Elas abriram o mata-mata derrotando Hegê/Vitória, finalistas da etapa de Campo Grande, por 2 a 1 (19/21, 21/16 e 15/13). A dupla seguiu confiante e carimbou sua vaga na final após um triunfo sobre Carol Horta e Ana Luiza também por 2 a 0 (21/19 e 21/14). A decisão em Recife acontecerá às 9h50. Por fim, por conta da lesão de Vic, Carol e Ana já asseguraram o terceiro lugar do campeonato.