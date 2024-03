Sátila, Kauã e Pepê levam o ouro no Pan-Americano

No masculino, Luiz Machado subiu ao pódio no terceiro lugar da disputa do C1. O canoísta brasileiro acabou com a marca de 124s24 e foi superado por Manuel Tripano (104s01), da Argentina, e Ricardo Fentanes (116s68), do México. No K1, Allan Ferreira tomou 8 segundos em penalitades e fechou em 5º lugar marcando 107s34.

Nas categorias juniores, a José Augusto de Souza ficou com a prata do K1 mascculino descendo para 110s32. Ele também competiu no C1 e acabou em quinto lugar. Na versão feminina do K1, Milena Sofia fez 179s22 e ficou em segundo lugar na prova que concorria apenas com a argentina Nerea Castiglione (116s03).