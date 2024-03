São Paulo empata no fim e avança na Copa do Brasil sub-17

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil sub-17 de futebol masculino. O tricolor paulista garantiu a vaga ao empatar em 2 a 2 na partida de volta contra o Athletico-PR nesta sexta-feira (15). Na próxima fase, os são-paulinos vão fazer clássico Majestoso contra o Corinthians.

A classificação do São Paulo veio graças a vitória na partida de ida, em Cotia. Naquela oportunidade, a molecada tricolor venceu o Furacão por 2 a 1. Nesta sexta-feira, os são-paulinos saíram na frente com o gol de Lucas. Entretanto, sofreram o empate ainda na primeira etapa com Gustavo Gomes.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR assumiu a liderança do placar aos 28 minutos com Gabriel Feitosa convertendo cobrança de pênalti. O resultado levaria a definição da vaga para as penalidades máximas. Porém, aos 36, Angelo deixou tudo igual novamente e garantiu a classificação tricolor.