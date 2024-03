Quais as chances do Brasil se classificar no handebol masculino?

A seleção masculina de handebol do Brasil está a uma partida de definir o ciclo de Paris-2024. No domingo (17), a equipe enfrenta a Espanha na última rodada do Pré-Olímpico. Com os resultados das últimas partidas, a situação no grupo sediado na cidade espanhola de Granollers está embolada e a classificação brasileira passa pelos critérios de desempate.

Como está o grupo do Brasil?