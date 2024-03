Lucas Verthein supera a semifinal e vai à decisão do Pré-Olímpico

Sonho segue vivo! No Single Skiff masculino, o brasileiro Lucas Verthein venceu sua bateria com facilidade e avança para a decisão do Pré-Olímpico das Américas de remo. O atleta carioca está em busca da sua segunda classificação aos Jogos Olímpicos, após participar da edição de Tóquio-2020. Evaldo Morais e Piedro Tuchtenhagen triunfaram na fase de repescagem e também se classificaram à final no Double Skiff Peso Leve.

No início da prova, Lucas adotou uma estratégia de controlar o ritmo das remadas até a metade da parcial. Depois, ele acelerou no terço final e abriu distância de Bruno Cetraro, atleta uruguaio que estava na segunda colocação. Assim, o brasileiro terminou o percurso no tempo de 6min48s96, mais de um segundo na frente do rival sul-americano. Agora, Verthein voltará às águas da Lagoa Rodrigo de Freitas já neste sábado (16), às 9h50.

Mais cedo, o Brasil garantiu mais um representante na decisão no Pré-Olímpico. Na prova do Double Skiff Peso Leve, Evaldo Morais e Piedro Tuchtenhagen venceram a dupla venezuelana na repescagem e se classificaram para a final da categoria. Eles também retornarão ao campeonato no sábado (16), às 10h10. No feminino, Beatriz Cardoso, na disputa individual, e Antônia Abreu Motta/Isabelle Falck, nas duplas, também estarão presentes nas respectivas decisões do torneio. Elas competirão às 9h40 e às 10h, respectivamente.