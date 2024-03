Karina e Luana param na chave preliminar em Sint-Niklaas

Eliminações precoces! Na etapa de Sint-Niklaas da Copa do Mundo de sabre, na Bélgica, as brasileiras Karina Trois e Luana Pekelman se despediram da competição ainda na chave preliminar. Já Pietra Chierighini, encerrou sua campanha nos poules.

Logo no seu primeiro duelo pelo mata-mata, Karina foi derrotada pela britânica Maria Chart, atual 144ª colocada do ranking mundial. A rival europeia venceu o confronto por 15 a 9 e eliminou a esgrimista brasileira. Já Luana, estreou na chave preliminar com uma vitória sobre a tunisiana Yasmine Daghfous, multimedalhista em Campeonatos Africanos, por 15 a 10. No entanto, a atleta do Esporte Clube Pinheiros perdeu na sequência para a polonesa Ma?gorzata Kozaczuk, 42ª do mundo, pelo placar de 15 a 8.

Anteriormente, Luana Pekelman havia tido a melhor campanha entre as brasileiras na etapa de poules. Ela abriu a etapa da Copa do Mundo com quatro triunfos e apenas duas derrotas, superando Catalin Graudins (Alemanha), Atara Greenbaum (Estados Unidos), Ji Young-kyoung (Coreia do Sul) e Mariella Viale (Itália). Logo abaixo, Karina Trois terminou com três vitórias e três revés, o que também garantiu a ela uma vaga no mata-mata. Por outro lado, a paulista Pietra Chierighini venceu apenas dois duelos e não conseguiu avançar para a próxima fase.