Fabiana Silva avança à semifinal nas duplas femininas em Havana

Brasil na semi! No terceiro dia de disputa do Internacional de Giraldilla de badminton, em Cuba, a brasileira Fabiana Silva se classificou para a semifinal na chave de duplas femininas. Já no torneio misto, ela encerrou sua participação nas quartas.

Jogando ao lado de Taymara Pupo, atleta da casa, Fabiana superou as cubanas Angely Pita Sánchez e Alina Rizo pelo placar de 2 a 0 (21/2 e 21/5). Agora, com a classificação, elas avançaram para enfrentar as peruanas Fernanda e Rafaela Munar, principais cabeças de chave da competição. Na outra chave, Diana Soto e Mariana Paiz Quan, da Guatemala, irão encarar Leyanis Cabeza e Maidalis De La Rosa, de Cuba.

Já na disputa de duplas mistas, Fabiana Silva se despediu do do Internacional de Giraldilla nas quartas de final. Juntamente com o cubano Iker Herrera Palacio, eles foram superados pelos guatemaltecas Christopher Salvador e Mariana Paiz Quan, que venceram a partida por 2 a 0 (21/16 e 21/10). Agora, a brasileira retornará ao evento já neste sábado (16), ainda sem horário definido.