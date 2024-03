Etapa do Recife tem final do Aberto definida e estreia do Top-16

A etapa do Recife do Circuito Brasileiro de vôlei de praia vem chegando em sua fase decisiva. Nesta sexta-feira (15), as fases eliminatórias do torneio Aberto aconteceram na praia do Pina e definiram as disputas por medalha no masculino e feminino. Além disso, o dia marcou a estreia do Top-16 na capital pernambucana, que definiu os classificados ao mata-mata de ambos os naipes.

No Aberto feminino, Larissa/Neide disputam a final contra Mafê/Naiana. A primeira dupla bateu Alê/Fer Battistetti por 2 a 0 (21/14 e 22/20) na semifinal. Já a segunda superou Lari/Luna pelo mesmo placar (21/12 e 21/15) no outro lado da chave. As parcerias derrotadas disputam o bronze.

O título do Aberto masculino do Recife vai ficar entre Nícolas/Bruno e Márcio Gaudie/Pedro. Na semifinal, Nícolas e Bruno passaram com certa tranquilidade por Lipe/Romildo (21/18 e 21/7). Por outro lado, Márcio de Pedro tiveram que buscar uma virada contra Cadu/Saymon (21/23, 21/19 e 16/14).