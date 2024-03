Empates marcam primeiras partidas do Brasileirão Feminino

O pontapé inicial do Brasileirão Feminino 2024 foi dado nesta sexta-feira (15). Nas primeiras partidas da nova temporada, o marcador igual prevaleceu. Na Vila Belmiro, o Santos ficou no 1 a 1 com o Real Brasília. A mesma coisa aconteceu com a Ferroviária, que teve arrancar o placar diante do Botafogo na Fonte Luminosa.

Começando pelo jogo em Araraquara, as atuais vice-campeãs do Brasileirão Feminino receberam o Botafogo, equipe que veio da Série A2. As cariocas saíram na frente com gol de Nathane no início do segundo tempo. Na pressão, a Ferroviária buscou a igualdade com Micaelly marcando aos 38.

No duelo da Vila Belmiro, a meia santista Mary Venâncio sofreu uma lesão gravíssima aos 5 minutos e precisou sair de ambulância do estádio. Ela fazia sua estreia na equipe profissional. No jogo, os gols saíram em bolas paradas. O Real Brasília abriu o placar aos 25 minutos com Lorena Bedoya em chutaço em cobrança falta de muito longe. Mais próximo do gol, Dani Silva empatou para o Santos aos 32 colocando a bola na gaveta.