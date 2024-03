Em jogo movimentado, Palmeiras bate Flamengo no Brasileirão

O Brasileirão Feminino começou com um jogão entre Palmeiras e Flamengo. Em uma partida movimentada, as Palestrinas ganharam por 3 a 2 para abrir o ano com vitória na Série A1. Mais cedo, Ferroviária empatou com o Botafogo e Santos também ficou no empate com o Real Brasília nos primeiros jogos da competição.

Como foi o jogo

O jogo com pressão do Palmeiras, com as donas da casa tendo mais chances de gol no primeiro tempo. Aos 40 minutos, após um escanteio, o Verdão abriu o placar em Jundiaí. Após a cobrança de Yamila Rodriguez, a bola sobrou para Laís Estevam que abriu o placar em sua estreia pelo Palmeiras.