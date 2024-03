Com Marta de volta, veja as convocadas para a SheBelieves Cup

Nesta sexta-feira (15), o técnico Arthur Elias divulgou a lista de convocadas para a She Believes Cup, torneio amistoso que a seleção feminina irá disputar em abril como parte da preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Destaque para algumas veteranas que ficaram de fora da Copa Ouro da Concacaf, como as atacantes Marta e Cristiane e a lateral Tamires.

A She Believes Cup de 2024 será em um formato eliminatório e disputada na data FIFA de 1º a 9 de abril. Brasil, Canadá, Estados Unidos e Japão participam do torneio, com cada equipe realizando duas partidas.

Com o foco nos Jogos Olímpicos de Paris, Arthur Elias trouxe várias novidades para lista, a fim de fazer os últimos testes antes da competição. Das 23 convocadas, 15 atuam no futebol brasileiro. Além disso, cinco atletas foram chamadas pela primeira vez pelo treinador. A goleira Tainá, do América-MG, e a lateral Laís Estevam, do Palmeiras estão entre as principais novidades.