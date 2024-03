Challenger de Santiago: Romboli/Zormann estão na final

O Brasil está na final de duplas do ATP Challenger de Santiago. Na noite desta sexta-feira (15), Fernando Romboli e Marcelo Zormann ganharam dos estadunidenses Evan King e Reese Stalder por 6/7, 6/4 e 10/7 para avançar à disputa do título na capital chilena. No torneio de simples, Gustavo Heide derrotou o italiano Gianluca Mager por 6/2 e 7/6 [5] para chegar na semifinal do evento.

Fernando Romboli e Marcelo Zormann avançaram para a final de duplas após uma vitória de virada contra os norte-americanos Evan King e Reese Stalder, que eram os cabeças de chave número 1 do torneio. Após um primeiro set acirrado, a dupla dos Estados Unidos ganhou o tiebreak por 7 a 3 para ganhar a parcial. Mas com um 6/4 no segundo set, os brasileiros conseguiram empatar a partida. No match tiebreak, Fernando Romboli e Marcelo Zormann fizeram uma boa sequência de pontos para garantir a vitória por 10 a 7.

A final de duplas do Challenger de Santiago acontece neste sábado (15). Fernando Romboli e Marcelo Zormann encaram os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos. A partida será a terceira do dia na quadra central em Santiago, a partir das 11h.