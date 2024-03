CBJ define últimos critérios de convocação para as Olimpíadas

A Confederação Brasileira de Judô divulgou, na última quinta-feira (14), o adendo final do Plano de Trabalho da seleção brasileira na reta final do ciclo das Olimpíadas de Paris-2024. O documento estabelece os critérios de definição da equipe olímpica de judô, além de detalhar o cronograma de convocação, que neste ciclo, será feita em duas etapas.

"Com esses critérios definidos, estamos dando a oportunidade dos atletas participarem do processo final de classificação olímpica e conquistarem suas vagas. O mundo ideal é que todas as vagas sejam decididas no tatame pelos atletas, com bom desempenho e dentro do planejamento que traçamos e que acreditamos ser justo para todos. Em casos de indefinição, a comissão técnica seguirá os parâmetros estabelecidos nesse documento para escolher o (a) melhor representante do Brasil nos Jogos de Paris", explicou Marcelo Theotonio, gerente de Alto Rendimento da CBJ.

Dessa forma, a primeira convocação da seleção olímpica de judô será realizada no início de abril, após a disputa do Grand Slam de Antalya, na Turquia. Já a segunda fase, ocorrerá após o Campeonato Mundial de Abu Dhabi-EAU, em maio, último evento classificatório para Paris.