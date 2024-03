Bulcão e Pistoia caem cedo no Grand Prix de Washington

Na abertura do Grand Prix de Washington de florete, nos Estados Unidos, as brasileiras Ana Beatriz Bulcão e Mariana Pistoia encerram sua campanhas na chave preliminar da competição. Neste sábado (16), Guilherme Toldo, Alan Patrick Burberry, Lorenzo Mion, Paulo Morais e Vinicius Alonso estrearão no campeonato masculino.

Após a fase de poules, Bia e Mariana passaram para o mata-mata do torneio. Pistoia acabou eliminada logo na primeira rodada, quando perdeu para a honconguesa Sophia Wu, top-60 do ranking mundial, por 15 a 5. Do mesmo modo, Bulcão estreou na chave preliminar contra a japonesa Komaki Kikuchi, medalhista de bronze na disputa por equipes do último Mundial. Em um duelo muito equilibrado, a atleta asiática levou a melhor e triunfou pelo placar de 15 a 14. Por outro lado, Ana Toldo, Gabriella Vianna e Lívia Burberry não venceram nenhum confronto nas poules e não conseguiram se classificar ao mata-mata.

Guilherme Toldo lidera brasileiros em Washington

No segundo dia do Grand Prix de Washington, cinco esgrimistas brasileiros entrarão em ação no torneio. Guilherme Toldo, Alan Patrick Burberry, Lorenzo Mion, Paulo Morais e Vinicius Alonso serão os representantes do país na chave masculina, iniciando na etapa de poules. Os confrontos começarão às 10h, no horário de Brasília-DF.