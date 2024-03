Brasil vence no sufoco e segue vivo no Pré-Olímpico

Resumo do jogo

O Brasil fez um primeiro tempo para esquecer. A equipe sofreu com as tramas de ataque do Bahrein, aos mesmo passo que não conseguiu converter em gols suas posses. O time asiático logo assumiu a liderança do placar e castigou os erros ofensivos brasileiros nas transições rápidas para ir ao vestiário com 14 a 11.

A tônica da partida mudou depois do intervalo. O Brasil conseguiu reduzir a vantagem no placar para um gol nos primeiros 20 minutos. Com boas defesas de Rangel, a equipe confirmou a virada faltando 5 minutos para o fim: 22 a 21. Depois disso, segurou a pressão até o apito final para ficar com a vitória.