Brasil ganha duas de três no 1º dia da Copa das Nações de goalball

+ Sátila, Kauã e Pepê levam o ouro no Pan-Americano de canoagem slalom Formado da Copa das Nações A competição reúne 14 equipes na chave masculina, divididas em dois grupos. Avançam às semifinais, que acontecerão no domingo pouco antes das disputas por medalhas, os dois primeiros colocados de cada grupo. Em sua última participação no evento, em 2022, o Brasil ficou de fora do pódio. "A primeira impressão é de um torneio muito bom, equipes com bom desempenho. As que estão classificadas à Paralimpíada e, felizmente, as que também não estão. A Polônia, por exemplo, com um time jovem, outros países fazendo sua renovação, como a Alemanha. O time de Montenegro é muito bom. Então, todos os jogos serão bons testes. A ideia aqui é jogar todo mundo e testar diversas formações diferentes", explica o técnico brasileiro, Jônatas Castro.