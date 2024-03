Brasil estreia com vitória no Sul-Americano Sub-17

Começou, nesta quinta-feira (14), a participação do Brasil no Sul-Americano Sub-17 de futebol feminino em Assunção, no Paraguai. Pela primeira rodada da competição, a seleção brasileira ganhou da Venezuela por 2 a 0. Próximo desafio das brasileiras no Sul-Americano será contra o Peru.

O primeiro tempo começou com o Brasil se impondo no ataque e criando mais chances do que a Venezuela. Mas o zero não saiu do placar antes do intervalo. Na segunda metade do jogo, a seleção brasileira balançar a rede. Após uma tabelinha com Giovanna Waksman, Stephanie fez o primeiro gol da partida. O segundo veio nos acréscimos. Kaylane recebeu a bola cara a cara com a goleira e não desperdiçou a chance de marcar na estreia do Brasil no Sul-Americano Sub-17.