Ygor Coelho cai para cabeça de chave do Orleans Masters

Fim da campanha! No terceiro dia de disputa do Orleans Masters de badminton, na França, o brasileiro Ygor Coelho acabou eliminado para o atleta mais bem ranqueado do torneio. Ele se despediu da chave individual nas oitavas de final, vencendo uma partida anteriormente. Nas duplas mistas, Fabricio Farias e Jaqueline Lima também encerraram sua participação na competição.

Diante do japonês Takuma Obayashi, Ygor perdeu o jogo pelo placar de 2 a 0 (22/20 e 21/12). O adversário é o atual 31º colocado do ranking mundial e o quinto melhor representante do seu país na modalidade. Além disso, ele foi medalhista de bronze no último Campeonato Asiático por Equipes e possui três pódios em torneios da BWF World Tour no currículo. Antes, Ygor Coelho havia vencido o singapurense Jia Heng Jason Teh, 58º melhor atleta do planeta.

Do mesmo modo, na chave de duplas mistas, Fabricio Farias e Jaqueline Lima também se despediram nas oitavas de final. Eles encararam os chineses Chi Zhang e Xing Cheng e perderam a partida pelo placar de 2 a 0 (21/15 e 21/12). Primeiramente, a parceria estreou no Orleans Masters derrotando os franceses Lucas Renoir e Tea Margueritte, onde venceram o duelo por 2 a 1 (13/21, 21/19 e 21/19).