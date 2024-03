Yago sofre fratura após cotovelada em partida da Euroliga

Com cirurgia ou não, a notícia é preocupante para a seleção brasileira de basquete. Sem prazo de retorno divulgado, Yago pode virar um desfalque importante para a equipe que vai buscar a vaga em Paris-2024 no próximo semestre. O Pré-Olímpico acontece entre os dias 2 a 7 de julho. O Brasil encara Camarões e Montenegro na primeira fase.

O jogo

Jogando em casa, o Estrela Vermelha começou bem e deu sinais de que iria cumprir o dever de casa. No primeiro tempo, o time sérvio foi para os vestiários com uma vantagem de 16 pontos no placar. Entretanto, as coisas mudaram na volta de intervalo e a equipe israelense reagiu e buscou a virada no último período.

Apesar da notícia preocupante, Yago foi o principal destaque da equipe sérvia. O armador brasileiro marcou 20 pontos e deu outras sete assistências. Adam Hanga marcou 13 pontos e acabou atrás do brasileiro no ranking de pontuadores do Estrela.

O revés em casa fez o Estrela Vermelha ficar um pouco mais distante de se classificar para os playoffs da Euroliga de basquete. Com apenas 10 vitórias em 29 jogos, o time de Belgrado ocupa a 16º colocação. A campanha a está a três vitórias de distância para o arquirrival Partizan, primeiro clube da zona de classificação.

Partizan perde do Barça

Por falar em Partizan, a equipe de Bruno Caboclo sofreu um revés duro para o Barcelona, vice-líder da temporada regular. Jogando na Catalunha, a derrota veio com 94 a 76 no placar. Esta foi a segunda derrota dos "coveiros", que deram sorte nesta rodada, mas correm risco de perder a 10ª posição nas próximas semanas.