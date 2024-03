Visitantes levam a melhor no Brasileirão Feminino sub-20

No grupo D, o Botafogo segue com 100% de aproveitamento. No clássico contra o Flamengo, o Fogão contou contou com o gol de Isabelly para somar nove pontos e se isolar na liderança da chave. Por outro lado, as rubro-negras perderam pela primeira vez e viram o Fluminense assumir a ponta da chave C.

Fortaleza vence em casa

Ainda no grupo C, o Fortaleza vem logo depois do Flamengo. A equipe cearense somou seu segundo resultado positivo no Brasileirão Feminino sub-20 após bater a Uda (União Desportiva Alagoana) por 2 a 1. Geovanna e Geicy fizeram os gols do único time mandante a vencer nesta quinta-feira.