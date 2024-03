Sesi Araraquara ganha novamente com Érika de MVP

O duelo entre São José e Sesi Araraquara começou equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. Enquanto o time de Araraquara comandava o garrafão, as donas da casa tiveram um bom rendimento no perímetro para pontuar. Nos últimos 15 minutos do jogo, o Sesi Araraquara conseguiu se distanciar no placar, aproveitando erros das adversárias. Assim, as atuais campeãs da LBF conseguiram uma vitória por 13 pontos para manter a liderança da competição.

Pela terceira partida seguida, Érika foi a MVP do jogo, com 23 de eficiência. A pivô do Sesi Araraquara anotou 16 pontos, dez rebotes e duas assistências na partida. Já a cestinha do jogo foi Alexia Dagba que saiu do banco de reservas para anotar 17 pontos para o Sesi. E em um gesto bonito após a partida, Érika deu o troféu de MVP para Aléxia. Do lado do Pontz/São José, Ju Souza foi a maior pontuadora da equipe, com 16 pontos.