Pepê Gonçalves conquista vaga olímpica para o Brasil

Mapelli (93s64) e Desnos (91s17) passaram perto e a definição ficou nas mãos de Pepê. Em uma navegação rápida e limpa, ele superou o norte-americano marcando 84s59 para conquistar a medalha de ouro e a vaga do Brasil em Paris-2024.

O Brasil não participou das provas femininas, pois já garantiu as vagas na C1 e K1 com a campanha de Ana Sátila no Mundial de Canoagem Slalom do ano passado. Vale destacar que a vaga é do país e a definição dos atletas vai ficar com a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

Definição na C1

Anteriormente ao início das disputas desta quinta-feira, haviam dúvidas sobre qual vaga o Brasil levaria via Pan-Americano: canoa ou caiaque. A final da C1 aconteceu no período da manhã. O país contou com três representantes na prova e Charles Correa foi o melhor deles. Contudo, não suficiente para ficar com a classificação olímpica.

Cometendo quatro penalidades, Charles fez uma descida para 104s46 e ficou com a terceira posição. Ele poderia ter terminado em primeiro caso a arbitragem não revisse sua prova e flagrasse seu toque em uma porta. O canadense Alex Baldoni levou o ouro e a vaga com 102s73. A segunda colocação terminou com o argentino Sebastian Rossi. Kauã da Silva foi 4º colocado, enquanto Henrique de Souza fechou em 6º lugar.