Na última bola, Brasil perde da Eslovênia no Pré-Olímpico

Resumo do jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. A equipe brasileira teve uma boa performance defensiva, mas pecava bastante nas transições rápidas de contra-ataque. Do outro lado da quadra, mesmo esbarrando na boa defesa verde-amarela, os eslovenos marcaram gols e se mantiveram na frente do placar a maior parte do tempo. Dessa forma, levaram a vitória parcial de 13 a 12 para os vestiários.

As coisas começaram mal para o Brasil no segundo tempo. Errando mais no ataque, os brasileiros viram os eslovenos colocarem quatro gols de distância. Com menos de 20 minutos para o fim, a equipe verde-amarela teve uma reação incrível e virou para 21 a 19 restando 10 minutos. Contudo, a Eslovênia buscou o empate novamente aos 55 minutos e conseguiu retomar a liderança no último lance do jogo.