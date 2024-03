Gustavo Heide vence mais uma e vai às quartas em Santiago

Romboli e Zormann vencem duelo brazuca

A primeira vaga na semifinal de duplas veio no duelo 100% brasileiro. A parceria de Marcelo Zormann e Fernando Romboli encaram a de Nicolas Zanellato e Matheus Pucinelli. Cabeças de chave 3 do torneio, Zorman e Romboli começaram atrás após perderem o tie-break do primeiro set. Contudo, buscaram nas duas parciais seguintes: 6[1], 6/2 e 10-5.

Romboli e Zormann agora têm pela frente a dupla norte-americana formada por Evan King e Reese Stalder, parceria melhor ranqueada em Santiago. Eles venceram os peruanos na estreia e contaram com a desistência dos italianos na segunda rodada.