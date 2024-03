Guilherme Toldo pode garantir vaga em Paris nesta semana

Na última semana, o Time Brasil ganhou sua primeira vaga na esgrima nos Jogos Olímpicos de Paris, com Nathalie Moellhausen garantindo a classificação na espada feminina. O próximo que pode se classificar é Guilherme Toldo. Neste fim de semana, ele disputa o Grand Prix de florete em Washington, nos Estados Unidos, a última competição da arma antes do fechamento do ranking olímpico.

Através do ranking olímpico da esgrima, oito países se classificam para a disputa por equipes. Os melhores atletas de cada continente, considerando apenas os países sem equipes classificadas, também garantem vaga pelo ranking. Em 29º lugar, Toldo é o melhor atleta das Américas no ranking olímpico do florete, com 17 pontos de vantagem para o mexicano Diego Cervantes. O brasileiro precisa terminar à frente do adversário na competição ou torcer para que nenhum atleta das Américas chegue nas quartas de final para garantir a vaga. No florete feminino, ainda tem dois torneios antes do fechamento do ranking, incluindo o Grand Prix de Washington nesta semana. A chilena Arantza Inostroza é a líder nas Américas, com 32,5 pontos, seguida de perto pelas brasileiras Mariana Pistoia (30,25) e Bia Bulcão (26). Um bom resultado nos Estados Unidos pode colocar Mariana ou Bia na frente da chilena.