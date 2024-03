Fabiana Silva avança às quartas de final em Havana

Nesta semana, Fabiana Silva disputa o Internacional de Giraldilla, torneio em Havana do circuito mundial de badminton. A brasileira está na competição de duplas femininas e duplas mistas e venceu as suas duas partidas de estreia, avançando para as quartas de final. Dessa forma, Fabiana está a uma vitória do pódio da competição em Cuba.

Nas duplas femininas, Fabiana Silva faz parceria com a cubana Taymara Oropesa. Pelas oitavas de final, elas ganharam de Chequeda De Boulet, de Trinidad e Tobago, e Priyanna Ramdhani, de Guiana, por 2 a 0, com parciais de 21/19 e 21/13. Na próxima rodada, Fabiana e Taymara jogam contra as cubanas Angely Gina Pita Sánchez e Alina Sanz Rizo. Em seguida, pelas duplas mistas, Fabiana Silva jogou ao lado do cubano Iker Herrera Palacio. Eles venceram Elio Jorge Sablo e Maidalis Zamora De La Rosa por 21/5 e 21/3. Christopher Martinez e Mariana Isabel Paiz, da Guatemala, cabeças de chave número 1 do evento. Os jogos das quartas de final acontecem nesta sexta-feira (15).