Etapa de Peniche é adiada e será decidida no sábado

O MEO Rip Curl Pro Portugal, a tradicional etapa de Peniche do Circuito Mundial de surfe, teve sua disputa final adiada. Agora, o evento se encerrará no próximo sábado (16), ainda com a presença dos brasileiros Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb. A chamada deve ocorrer às 4h, no horário de Brasília-DF.

As condições degradantes nos próximos dois dias, com ondas menores e ventos terrestres, levaram os responsáveis do evento a adiar o encerramento para sábado. Segundo a organização, o último dia da janela oficial oferecerá o melhor cenário possível para os surfistas encontrarem as grandes ondas do famoso pico de Supertubos.

Atualmente, oito homens e quatro mulheres continuam vivos na disputa e lutarão pelo título em Peniche, além de pontos importantes no ranking mundial, visando se manter na elite após o corte no meio da temporada. No masculino, Gabriel Medina irá enfrentar o italiano Leonardo Fioravanti, atleta treinado pelo ex-surfista Adriano de Souza, nas quartas de final. Já no feminino, Tatiana Weston-Webb já está garantida na semi e medirá forças com a australiana Tyler Wright.