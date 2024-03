De virada, Flamengo avança à final da Libertadores Sub-20

O Flamengo está na final da Libertadores Sub-20. Nesta quinta-feira (14), os Garotos do Ninho ganharam de virada do Rosário Central, da Argentina, por 2 a 1. Com o resultado, o Mengão segue invicto na competição e irá encarar o Boca Juniors em busca do título continental.

O Flamengo chegou na semifinal da Libertadores Sub-20 após ficar em primeiro lugar no seu grupo com três vitórias. Mas o duelo valendo vaga na semifinal seria uma partida complicada contra o Rosário Central, da Argentina. Os argentinos saíram na frente do placar, com Lorenzo Moscolini abrindo o placar para a equipe. Mas no segundo tempo, o Flamengo conseguiu a virada. Após uma falta na área, o árbitro marcou pênalti para o time brasileiro, com Iago convertendo a cobrança. Alguns minutos depois, o Flamengo conseguiu o segundo gol, novamente com Iago. Zé Welington cobrou o escanteio e o capitão rubro-negro cabeceou para completar a jogada.