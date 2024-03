Brasil ganha três medalhas na Copa do Mundo de tiro na índia

A seleção brasileira de tiro esportivo paralímpico ganhou três medalhas na etapa de Nova Déli, na Índia, da Copa do Mundo da modalidade. Com dois ouros e uma prata, a equipe garantiu a melhor campanha da história do Brasil na competição.

As primeiras medalhas vieram no fim de semana, com dois ouros em provas por equipe. Bruno Kiefer e Jéssica Michalack subiram no topo do pódio na prova R11 - time misto 10m carabina de ar em pé SH2. Eles também conquistaram um ouro com Alexandre Galgani na disputa R4 - time misto 10m carabina de ar em pé SH2. A terceria medalha do trio veio nesta quinta-feira (14). A equipe do Brasil levou a prata na prova R5 - time misto 10m carabina de ar deitado SH2. Além das medalhas por equipes, o Brasil também foi representado em três finais nas provas individuais. Alexandre ficou em oitavo lugar nas disputas R4 e R5. O gaúcho Geraldo Rosenthal, por sua vez, terminou a prova P5 - 10m pistola de ar em pé SH1 na sexta posição.