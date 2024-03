Brasil encerra disputa do Aberto da Espanha com 10 medalhas

Do mesmo modo, na classe 20, mais uma prata e bronze para o Brasil. Entre as mulheres, Bruna Alexandre e Jennyfer Parinos venceram as australianas Lei Li Nae e Melissa Tapper nas semifinais, mas perderam a decisão para Tian Shiau Wen e Lin Tzu Yu, do Taipei Chinês, por 3 a 2. Já na chave de duplas mistas, Danielle Rauen ficou com o bronze junto com Mateo Boheas, da França, após revés na semifinal para os taiwaneses Su Jin Sian e Tian Shiau Wen.

Prata no grupo único

Por fim, outra disputa emocionante ocorreu na classe WD5-10, disputada em grupo único. Marliane Santos, que jogou junto com a sul-coreana Yoon Jiyu, ficou com a medalha de prata, enquanto Moon Sunghye e An Mi Hyeon, ambos da Coreia do Sul, conquistam o título e a medalha de ouro. As duas duplas fizeram campanhas iguais em termos de resultados, com três vitórias e uma derrota, e Marliane e Yoon até tiveram desempenho melhor por terem perdido um set a menos. No confronto direto entre eles, porém, Moon e An Mi venceram por 3 a 1 (11/3, 11/7, 4/11 e 11/8), o que desempatou a disputa.

Além das vitórias, alguns brasileiros terminaram sem medalhas no Aberto da Espanha. Na classe MD8, Lucas Arabian foi superado nas quartas de final junto com Maciej Nalepka, da Polônia. Já na classe XD14-17, que Paulo Salmin e Bruna Alexandre foram campeões, Israel Stroh e Jennyfer Parinos pararam também nas quartas de final.