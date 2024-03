Beatriz Cardoso vence sua bateria e vai à final do Pré-Olímpico

"Fiz uma boa largada, bem leve, bem solto, até para tirar um pouco do nervosismo de uma prova grande, internacionalmente falando. Está valendo vaga para Paris e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Remei muito bem no miolo, meio de prova, e vim controlando na segunda parte, quando o vento aumentou. Dentro do possível, transcorreu tudo bem. Espero seguir assim na semifinal e na final, na defesa do título do Pré-Olímpico e também do Pan-Americano", disse Verthein.

Entre as mulheres, outro barco brasileiro também se garantiu na decisão do Pré-Olímpico. Na prova de Double Skiff Peso Leve, Antônia Abreu Motta e Isabelle Falck finalizaram em quarto lugar na bateria, atingindo a marca de 7min35s75. Como todas as competidoras da chave previamente iriam avançar à final, elas conseguiram a vaga para a etapa que ocorrerá no sábado (16), às 10h. Por outro lado, no masculino, Evaldo Morais e Piedro Tuchtenhagen ficaram em segundo lugar na bateria e terão que disputar a repescagem. Eles acabaram o percurso no tempo de 6min39s09 e ficaram atrás dos argentinos Alejandro Colomino e Pedro Dickson (6min37s98).