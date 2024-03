Alice Gomes fica com a prata na Copa do Mundo de Alkmaar

Brasil no pódio! Com uma atuação excelente na decisão, a brasileira Alice Gomes conquistou a medalha de prata na etapa de Alkmaar da Copa do Mundo de ginástica de trampolim. A ginasta já está classificada aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, por conta do ótimo sexto lugar no último Mundial da modalidade.

Alice foi a primeira ginasta a se apresentar na final feminina do torneio. Assim, na sua única oportunidade, ela alcançou a pontuação total de 53.500, mais que 0.500 melhor do que a marca obtida por ela na fase qualificatória. A brasileira foi superada apenas por Seljan Mahsudova, do Azerbaijão, que atingiu a nota final de 54.400. Por fim, a letã Darja Ovcaruka completou o pódio em terceiro lugar, com 51.610.

