Quartas de final do Aberto do Recife são definidas

Foi dada a largada para a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, na Praia do Pina, no Recife, em Pernambuco. Depois de um dia recheado de grandes partidas, foram definidas as quartas de finais das disputas do Aberto, nesta quinta-feira (14). As fases decisivas ocorrerão nesta sexta-feira (15), assim como o início do Top-16, com as principais duplas nacionais.

Entre as duplas classificadas para as quartas de finais, destaque para as jovens Carol Sallaberry e Marcela Mattoso. Elas já vinham de duas vitórias no qualifying, na véspera, e ganharam mais duas partidas na fase de grupos para avançarem na competição. Primeiro, elas superaram Manu/Jessica por 2 a 0 (21/9 e 21/13) e, em seguida, bateram Mafê/Naiana por 2 a 1 (15/21, 21/15 e 15/8). Carol e Marcela representam o Sesc Botafogo e são duas das maiores promessas do vôlei de praia brasileiro. Carol tem 18 anos de idade, enquanto Marcela possui 17. No ano passado, as duas foram campeãs das três etapas do Circuito Brasileiro Sub-19 e disputaram competições mundiais. Carol esteve no Mundial Sub-21, enquanto Marcela foi campeã mundial escolar ao lado de Julhia e Raissa.