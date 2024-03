Ygor Coelho supera top-60 do mundo e vai às oitavas em Orleans

Ótima estreia! Na chave individual do Orleans Masters de badminton, na França, o brasileiro Ygor Coelho venceu confronto contra um top-60 do ranking mundial e se classificou às oitavas de final do evento. Nas duplas mistas, Fabricio Farias e Jaqueline Lima também seguiram adiante na competição. Ambos retornarão ao torneio já nesta quinta-feira (14), ainda sem horário definido.

Na sua partida de estreia, Ygor, atual 50º melhor atleta do planeta, derrotou o singapurense Jia Heng Jason Teh pelo placar de 2 a 1 (21/17, 19/21 e 21/17). Com a classificação, ele avançou para o duelo contra o japonês Takuma Obayashi, cabeça de chave do Orleans Masters e que eliminou o brasileiro Jonathan Matias nos 16 avos de final, vencendo o jogo por 2 a 1 (14/21, 21/13 e 21/15). Entre as mulheres, a jovem Juliana Viana caiu diante da dinamarquesa Amalie Schulz, 89ª colocada do ranking mundial.

Já na chave de duplas, Fabricio Farias e Jaqueline Lima estrearam no torneio misto com uma vitória. Eles bateram os franceses Lucas Renoir e Tea Margueritte pelo placar de 2 a 1 (13/21, 21/19 e 21/19). Agora, a parceria brasileira jogará contra os chineses Chi Zhang e Xing Cheng. Por outro lado, Davi Silva e Sâmia Lima foram superados pelos indonésios Pitha Mentari e Rinov Rivaldy por 2 a 0 (21/10 e 21/14). Do mesmo modo, no masculino, Davi e Fabrício caíram para os alemães Daniel Hess e Patrick Scheiel.